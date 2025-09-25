Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Туск считает, что большинство неверно поняли заявление Трампа по Украине

    Другие страны
    • 25 сентября, 2025
    • 17:30
    Туск считает, что большинство неверно поняли заявление Трампа по Украине

    Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал внимательнее прочитать между строк оптимистичное заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украина имеет шансы вернуть свои оккупированные территории.

    Как сообщает Report, об этом он написал в соцсети X.

    По его мнение, многие чрезмерно позитивно восприняли заявление Трампа и не увидели "между строк" неприятной правды.

    "Президент Трамп заявил, что Украина при поддержке Европейского Союза может вернуть все свои территории. Но за этим неожиданным оптимизмом скрывается объявление о меньшей вовлеченности США и перекладывании ответственности за завершение войны на Европу. Лучше правда, чем иллюзии", – написал Туск.

    Напомним, 23 сентября Трамп неожиданно оптимистично высказался о шансах Украины восстановить контроль над своей территорией в пределах международно-признанных границ.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал это заявление позитивным сигналом и свидетельством нового видения Трампа в отношении Украины.

