Туск считает, что большинство неверно поняли заявление Трампа по Украине
- 25 сентября, 2025
- 17:30
Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал внимательнее прочитать между строк оптимистичное заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украина имеет шансы вернуть свои оккупированные территории.
Как сообщает Report, об этом он написал в соцсети X.
По его мнение, многие чрезмерно позитивно восприняли заявление Трампа и не увидели "между строк" неприятной правды.
"Президент Трамп заявил, что Украина при поддержке Европейского Союза может вернуть все свои территории. Но за этим неожиданным оптимизмом скрывается объявление о меньшей вовлеченности США и перекладывании ответственности за завершение войны на Европу. Лучше правда, чем иллюзии", – написал Туск.
Напомним, 23 сентября Трамп неожиданно оптимистично высказался о шансах Украины восстановить контроль над своей территорией в пределах международно-признанных границ.
Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал это заявление позитивным сигналом и свидетельством нового видения Трампа в отношении Украины.