Туск: Саммит ЕС не решит проблемы миграции

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Главы государств и правительств Евросоюза не смогут решить проблему миграции, но согласуют конкретные действия для этого. Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг председатель Евросовета Дональд Туск по прибытии на внеочередной саммит лидеров сообщества.

"Ни у кого нет иллюзий, что нам удастся сегодня решить проблему миграции. Но мы должны приложить огромные усилия для этого. Уверен, что мы сможем согласовать конкретные действия", - сказал он.