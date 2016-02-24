 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Туск призвал не допустить распад Шенгена

    Мы должны инвестировать в Шенген, а не в его распад

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Председатель Европейского совета Дональд Туск в среду призвал страны Евросоюза не допустить распад Шенгенской зоны.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Мы должны инвестировать в Шенген, а не в его распад", - сказал Туск, выступая на пленарной сессии Европарламента в Брюсселе.

    Бельгия стала девятой страной, приостановившей во вторник действие Шенгенского соглашения. Ранее восемь государств шенгенского пространства - Австрия, Дания, Германия, Венгрия, Мальта, Норвегия, Франция и Швеция - ввели временный пограничный контроль на своих границах для предотвращения неконтролируемого притока нелегальных мигрантов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi