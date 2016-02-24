Туск призвал не допустить распад Шенгена

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Председатель Европейского совета Дональд Туск в среду призвал страны Евросоюза не допустить распад Шенгенской зоны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мы должны инвестировать в Шенген, а не в его распад", - сказал Туск, выступая на пленарной сессии Европарламента в Брюсселе.

Бельгия стала девятой страной, приостановившей во вторник действие Шенгенского соглашения. Ранее восемь государств шенгенского пространства - Австрия, Дания, Германия, Венгрия, Мальта, Норвегия, Франция и Швеция - ввели временный пограничный контроль на своих границах для предотвращения неконтролируемого притока нелегальных мигрантов.