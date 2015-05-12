Туск принял приглашение президента Грузии посетить страну

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Председатель Евросовета Дональд Туск принял приглашение президента Грузии Георгия Маргвелашвили посетить Тбилиси и Батуми, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Это честь для меня пригласить моего хорошего друга в Грузию. Мы ждем вас в Тбилиси и не только в Тбилиси, чтобы разделить с вами развитие событий и весь прогресс, которого мы достигли в нашей стране. Я рад, что вы приняли это предложение. Мы примем Туска в Тбилиси и Батуми", - сказал Маргвелашвили на пресс-конференции с Туском, не уточнив дату визита.

Маргвелашвили отправился в Брюссель в преддверии рижского саммита "Восточного партнерства". В Тбилиси надеются, что на нем будет принято решение о безвизовом режиме Грузии с Евросоюзом. Грузинскую делегацию в Риге возглавит премьер-министр Ираклий Гарибашвили, Маргвелашвили на саммите присутствовать не будет.