Туск предсказал "заморозку" в войне РФ против Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск высказал мнение, что в развязанной РФ войне против Украины возможна временная "заморозка".
Как передает Report, об этом сообщает The Guardian.
Туск заявил о возможной "заморозке" в войне после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским утром 8 августа.
"Есть определенные сигналы, у меня также есть интуиция, что возможно, замораживание конфликта –- я не хочу говорить о конце войны, но о замораживании конфликта - может произойти скорее раньше, чем позже", - сказал он.
По словам Туска, в ходе разговора Зеленский был "очень осторожный, но все же оптимистичный".
"Украинская сторона очень заинтересована в том, чтобы Европа, в том числе Польша, приняла участие в формировании этого будущего перемирия, а затем и мира. Мы также очень заинтересованы в этом, чтобы в нашем регионе воцарился мир, потому что это также будет иметь очень положительное влияние на нашу безопасность", – добавил он.