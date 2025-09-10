Польша намерена применить ст.4 НАТО из-за российских БПЛА

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о намерении страны применить статью 4 НАТО после согласования с президентом страны Каролем Навроцким.

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, с таким заявлением премьер выступил перед Сеймом.

"Сбитие беспилотников, угрожающих нашей безопасности, является успехом для польских и натовских сил, что также меняет политическую ситуацию. Поэтому консультации союзников приняли форму официального запроса на активацию статьи 4 Североатлантического договора", - сказал Туск.

Политик также подчеркнул, что слов солидарности недостаточно и Польша будет требовать гораздо большей поддержки от союзников по НАТО.

"Нет оснований утверждать, что мы находимся в состоянии войны, но ситуация значительно опаснее, чем все предыдущие", - сказал Туск, добавив, что перспектива крупного военного конфликта "ближе, чем когда-либо со времен Второй мировой войны".

Польский премьер сообщил, что всего в ночь на 10 сентября зафиксировано 19 случаев нарушения воздушного пространства страны беспилотниками, из которых три были сбиты. Он уточнил, что данные не окончательные, и поступает информация о новых сбитых БПЛА.

Отметим, что статья 4 Устава НАТО гласит: "Договаривающиеся стороны всегда будут консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из Договаривающихся сторон окажутся под угрозой".