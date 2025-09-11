Туск: Польша будет сотрудничать с Украиной для создания противодроновых систем

Польша приступает к сотрудничеству с Украиной по созданию противодроновых систем.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск на пресс-конференции после заседания Совета национальной безопасности, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.

"Мы будем также тесно взаимодействовать с Украиной в контексте противодроновых систем. Я с удовлетворением принял предложение украинского президента Владимира Зеленского, с которым я вчера разговаривал по телефону", - отметил он.

По словам Туска, стороны уже обсудили технические детали.

"Сегодня в Киев направился министр [иностранных дел Радослав] Сикорский, во вторник туда отправится вице-премьер, [министр национальной обороны Владислав] Косиняк-Камыш, а прямо сейчас те, кто знают этот предмет лучше всех, специалисты, в том числе военные, разговаривают о том, как адаптировать украинский опыт в Польше", - добавил он.