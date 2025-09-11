Туск: Польша будет сотрудничать с Украиной для создания противодроновых систем

Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Другие страны
    • 11 сентября, 2025
    • 23:51
    Польша приступает к сотрудничеству с Украиной по созданию противодроновых систем.

    Как передает Report, об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск на пресс-конференции после заседания Совета национальной безопасности, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.

    "Мы будем также тесно взаимодействовать с Украиной в контексте противодроновых систем. Я с удовлетворением принял предложение украинского президента Владимира Зеленского, с которым я вчера разговаривал по телефону", - отметил он.

     По словам Туска, стороны уже обсудили технические детали.

    "Сегодня в Киев направился министр [иностранных дел Радослав] Сикорский, во вторник туда отправится вице-премьер, [министр национальной обороны Владислав] Косиняк-Камыш, а прямо сейчас те, кто знают этот предмет лучше всех, специалисты, в том числе военные, разговаривают о том, как адаптировать украинский опыт в Польше", - добавил он. 

    Лента новостей