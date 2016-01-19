Туск: Политическая система ЕС переживает критический момент

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ "Миграционный кризис стал критическим моментом для политической системы Евросоюза".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил во вторник председатель Европейского совета Дональд Туск.

"Что касается миграционной проблемы, то сегодня критический момент не только в плане имплементации наших (стран ЕС) решений (по разрешению миграционного кризиса). Это впервые, когда я чувствую, что это критический момент в том, что касается политической системы в Европе", - сказал Туск, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.