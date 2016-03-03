Туск: Миграционные потоки в ЕС из Турции остаются высокими, Анкара должна сократить их

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ "Миграционные потоки в Евросоюз из Турции остаются высокими, и Анкара должна придумать, как сократить их".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Турции Ахметом Давутоглу.

"Мы согласились, что миграционные потоки остаются до сих пор слишком высокими и нужны дальнейшие действия. Турция должна решить, каким способом достичь их сокращения", - сказал он.

По словам Туска, необходимо продолжать политику возвращения нелегальных мигрантов в Турцию. "Это разрушит бизнес-модель перевозчиков беженцев", - отметил он.

Глава Евросовета подчеркнул, что и Брюссель, и Анкара активно вовлечены в разрешение миграционного кризиса. "Я знаю, как сложно реализовать все детали. Нам нужно терпение и больше времени. Но мы построили настоящее доверие между нашими странами, Турцией и странами-членами ЕС, нашими институтами. Для меня это самый обнадеживающий знак", - сказал Туск.