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    Туск: ЕС считает неприемлемым нарушение самолетом РФ воздушного пространства Турции

    Решение конфликта в Сирии не может заключаться в объединении России с Асадом и бомбардировке оппозиции

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ "ЕС считает неприемлемым нарушение российским самолетом воздушного пространства Турции".

    Об этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

    "Президент Эрдоган проинформировал нас о нарушении воздушного пространства Турции российским самолетом, что является совершенно неприемлемым", - сказал Туск.

    Он также отметил, что решение конфликта в Сирии не может заключаться в "объединении России с Асадом" и "бомбардировке оппозиции". "Решение конфликта в Сирии не может заключаться в объединении России с Асадом и бомбардировках законной оппозиции", - считает Туск.

    Председатель также отметил, что ЕС готов обсуждать с Турцией все вопросы, включая создание "буферных зон" для беженцев на территории Сирии.

    В свою очередь, Эрдоган заявил, что для решения проблемы беженцев нужно создать бесполетную зону. "Решение проблемы беженцев требует создания безопасных буферных зон и бесполетной зоны в прилегающих к границам Турции районах Сирии, где они смогут находиться в безопасности", - сказал президент.

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