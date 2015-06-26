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    Туск: ЕС разработает предложения по укреплению безопасности к июню 2016 года

    Евросоюз принял решение выделить средства на исследования в соответствующих областях

    Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ ЕС разработает к июню 2016 года предложения по укреплению европейской безопасности и борьбе с терроризмом. 

    Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом по итогам саммита ЕС заявил председатель Европейского совета Дональд Туск.

    "Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности уполномочена предоставить предложения по укреплению европейской безопасности и борьбе с терроризмом к саммиту ЕС в июне 2016 года", - сказал он.

    Туск также сообщил, что саммит ЕС принял решение выделить средства на усиление европейской безопасности, в том числе путем исследований в соответствующих областях.

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