Туск: ЕС и Лондон продолжают переговоры, саммит будет переломным

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ "Евросоюз и Великобритания продолжают трудные переговоры по требованиям Лондона о реформах в ЕС, саммит в четверг и в пятницу будет переломным".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил председатель Евросовета Дональд Туск.

"Как вы знаете, мы проводим по-прежнему трудные и чувствительные переговоры по вопросу Великобритании. Мне ясно одно: это переломный саммит", - сказал Туск журналистам за три часа до начала встречи.

Ранее председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил уверенность, что ЕС и Великобритания на саммите смогут прийти к компромиссу.

В четверг и в пятницу лидеры стран ЕС попытаются согласовать юридически обязывающий документ, который учтет требования Великобритании и не нарушит при этом основополагающие принципы Евросоюза.