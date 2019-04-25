Турсектор Шри-Ланки может потерять 1,5 млрд долларов

Туристический сектор Шри-Ланки в нынешнем году может потерять 1,5 миллиарда долларов из-за серии терактов, захлестнувших страну с конца минувшей недели.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал президент Ассоциации отелей Шри-Ланки Санатх Укватте.

"Это первый в истории случай, когда мишенями террористов на Шри-Ланке стали туристы и гостиницы, - сказал Укватте в интервью местной газете Daily Financial Times. - По нашим прогнозам, для индустрии туризма в текущем году это обернется масштабными потерями в размере 1,5 миллиардов долларов".

Он отметил, что террористические атаки, которые имели место в прошлом в других странах, в частности, в Бельгии, Египте и Турции, причинили огромный ущерб не только туристическим отраслям, но и экономикам этих государств в целом.