​Туркмения начала строить газопровод в Индию

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Туркмения приступила к строительству своего участка газопровода в Афганистан, Пакистан и Индию.
Как передает Report, об этом сообщает ББС.
Проект обойдется в 10 миллиардов долларов и направлен на уменьшение зависимости Туркмении от Китая в экспорте природного газа.
Общая длина газопровода "ТАПИ" составит 1814 километров. По территории Туркменистана будет проложено 214 километров, по территории Афганистана 774 километра, по территории Пакистана до границы с Индией - 826 километров.
Трубопровод пройдет через афганские города Герат и Кандагар, пакистанские - Кветта и Мултан и достигнет населенного пункта Фазилка на границе Индии с Пакистаном.
Ежегодно трубопровод будет перекачивать 33 миллиарда кубометров газа.
На церемонии начала строительства президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов сказал, что работы завершатся к декабрю 2019 года.
News DepartmentАвтор новости
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