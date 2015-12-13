​Туркмения начала строить газопровод в Индию

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Туркмения приступила к строительству своего участка газопровода в Афганистан, Пакистан и Индию.

Как передает Report, об этом сообщает ББС.

Проект обойдется в 10 миллиардов долларов и направлен на уменьшение зависимости Туркмении от Китая в экспорте природного газа.

Общая длина газопровода "ТАПИ" составит 1814 километров. По территории Туркменистана будет проложено 214 километров, по территории Афганистана 774 километра, по территории Пакистана до границы с Индией - 826 километров.

Трубопровод пройдет через афганские города Герат и Кандагар, пакистанские - Кветта и Мултан и достигнет населенного пункта Фазилка на границе Индии с Пакистаном.

Ежегодно трубопровод будет перекачивать 33 миллиарда кубометров газа.

На церемонии начала строительства президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов сказал, что работы завершатся к декабрю 2019 года.