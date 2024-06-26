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Туркменистан готов развивать с ОАЭ международные транспортные коридоры

Туркменистан готов развивать с ОАЭ международные транспортные коридоры Туркменистан готов совместно с ОАЭ развивать транснациональные транспортные коридоры.
Другие страны
26 июня 2024 г. 00:58
Туркменистан готов развивать с ОАЭ международные транспортные коридоры

Туркменистан готов совместно с ОАЭ развивать транснациональные транспортные коридоры.

Как передает Report, об этом заявил председатель кабинета министров республики Батыр Атдаев в ходе выступления на туркменско-эмиратском бизнес-форуме, который прошел в Ашхабаде.

По его словам, обе страны "динамично расширяют сотрудничество в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях".

"Туркменистан обладает для развития этого взаимодействия большими инфраструктурными возможностями и выгодным географическим расположением и готов сотрудничать с ОАЭ в целях дальнейшего развития транснациональных транспортных коридоров", - сказал он,

В свою очередь министр экономики ОАЭ Абдалла бен Тук аль-Мари в своем выступлении на форуме отметил, что сотрудничество с Туркменией открывает новые возможности для развития торгово-экономических отношений.

"В этом взаимодействии мы намерены дать ход промышленной кооперации между производственными предприятиями стран", - добавил он.

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