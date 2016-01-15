В Японии перевернулся автобус с туристами, есть жертвы

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Туристический автобус, направлявшийся на горнолыжный курорт в японскую префектуру Нагано, сорвался с утеса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили местные правоохранительные органы.

По поступающим данным, два человека погибли и еще 11 находятся "в состоянии остановки сердца и легких".

Так в Японии обычно сообщают о погибших, чья смерть еще официально не подтверждена медицинскими работниками. Еще свыше 20 человек были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. В общей сложности в автобусе находились 39 человек. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства инцидента.