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    Из сгоревшего туристического автобуса в Баварии извлечены тела 18 погибших - ОБНОВЛЕНО

    Из 48 пассажиров удалось спастись 30

    Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Спасательные службы извлекли тела 18 погибших из сгоревшего после ДТП в Баварии автобуса. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Германии Александр Дорнбриндт.

    По его словам, следователи и медики продолжают работу по уточнению числа жертв. Всего, по данным полиции, из 48 пассажиров удалось спастись 30.

    *** 12:11

    В Баварии туристический автобус столкнулся с грузовиком и загорелся. По предварительным данным, пострадал как минимум 31 человек, несколько находятся в тяжелом состоянии, сообщает Report со ссылкой на AFP.

    Судьба еще 17 человек, находившихся в автобусе, пока неизвестна. "Вполне возможно, что некоторые не выбрались из автобуса, пока неясно, где находятся 17 человек", - заявил представитель полиции.

    Всего в автобусе, который, по предварительной информации, направлялся в Нюрнберг, находились 48 человек.

    Полиция закрыла шоссе А9, где произошла авария. На месте работают медики и пожарные. В операции участвуют несколько спасательных вертолетов.

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