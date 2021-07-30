Туристический автобус перевернулся на востоке Германии

Туристический автобус перевернулся на автобане А13 на востоке Германии, в результате происшествия пострадали более 10 человек.

Туристический автобус перевернулся на автобане А13 на востоке Германии, в результате происшествия пострадали более 10 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу издание FOCUS Online.

Инцидент произошел между населенными пунктами Штаков и Фрайвальде в Бранденбурге. Для спасения пострадавших задействованы четыре спасательных вертолета. Автобан в обоих направлениях закрыт для движения.

По предварительным данным, водитель хотел повернуть на расположенную на трассе стоянку, при осуществлении маневра автобус перевернулся.

Другие подробности пока не приводятся.