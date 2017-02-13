Турецкий военный погиб в перестрелке с боевиками ИГ на севере Сирии

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Один турецкий военный погиб, четверо получили ранения в результате перестрелки с боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) на севере Сирии, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В результате перестрелки с террористами ИГ при операции "Щит Евфрата" сегодня погиб один наш товарищ по оружию и четверо получили ранения. Раненые были немедленно отправлены в больницу", - говорится в заявлении генштаба ВС Турции.