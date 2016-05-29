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    ​Турецкие ВС и силы коалиции ликвидировали 40 боевиков ИГИЛ на севере Сирии

    Точное место проведения операции не сообщается

    Баку. 29 Май. REPORT.AZ/ Турецкие военные и силы международной коалиции, возглавляемой США, ликвидировали 40 боевиков террористической группировки ИГИЛ в ходе совместной операции в субботу на севере Сирии.

    Как передает Report, об этом сообщает в воскресенье агентство Anadolu со ссылкой на турецкие военные источники.

    По данным источников, силы безопасности Турции в ходе артиллерийского обстрела и воздушной операции уничтожили четыре ракетных установки "Катюша", два бронетранспортера и два склада боеприпасов.

    Точное место проведения операции не сообщается.

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