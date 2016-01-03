Турецкие хакеры взломали аккаунт министра связи России в Instagram

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Турецкие хакеры совершили взлом аккаунта в социальной сети Instagram министра связи и массовых коммуникаций России Николая Никифорова, информирует Report со ссылкой на "Газета.Ru".

На странице министра были размещены фотографии с турецким флагом, самолетом и подписями на английском и турецком языках.

Также на странице была размещена информация о том, что взлом аккаунта совершила группа хакеров из Турции под названием Brteine Siber Tim.

Ранее сообщалось, что турецкие хакеры взломали сайт Anonymous и готовят атаки на российские сайты.