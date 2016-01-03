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    Турецкие хакеры взломали аккаунт министра связи России в Instagram

    На странице министра были размещены фотографии с турецким флагом

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Турецкие хакеры совершили взлом аккаунта в социальной сети Instagram министра связи и массовых коммуникаций России Николая Никифорова, информирует Report со ссылкой на "Газета.Ru".

    На странице министра были размещены фотографии с турецким флагом, самолетом и подписями на английском и турецком языках.

    Также на странице была размещена информация о том, что взлом аккаунта совершила группа хакеров из Турции под названием Brteine Siber Tim.

    Ранее сообщалось, что турецкие хакеры взломали сайт Anonymous и готовят атаки на российские сайты.

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