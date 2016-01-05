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    Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines прекратила выполнение рейсов в РФ

    Убытки всех пассажиров, пострадавших от отмены рейсов, будут возмещены

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Турецкие авиакомпании Pegasus Airlines и Onur Air заявили о приостановке выполнения рейсов в РФ до 13 января и 14 января соответственно. 

    Как сообщает Report со ссылкой на газету Hurriyet, данное решение было принято в связи с тем, что члены экипажей не смогли получить российские визы.

    "Так как нашей компании не удалось получить одобрение заявок на визы для наших сотрудников, мы приостанавливаем рейсы в РФ до 13 января", - говорится в заявлении Pegasus Airlines. 

    В нем также отмечается, что убытки всех пассажиров, пострадавших от отмены рейсов, будут возмещены. По данным Hurriyet, еще один турецкий авиаперевозчик - Onur Air приостановил выполнение рейсов в Нальчик до 14 января из-за проблем с визами для экипажей. В то же время компания Turkish Airlines заявила, что продолжит полеты в Россию, поскольку визы для членов ее экипажей были получены заблаговременно.

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