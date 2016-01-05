Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines прекратила выполнение рейсов в РФ

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Турецкие авиакомпании Pegasus Airlines и Onur Air заявили о приостановке выполнения рейсов в РФ до 13 января и 14 января соответственно.

Как сообщает Report со ссылкой на газету Hurriyet, данное решение было принято в связи с тем, что члены экипажей не смогли получить российские визы.

"Так как нашей компании не удалось получить одобрение заявок на визы для наших сотрудников, мы приостанавливаем рейсы в РФ до 13 января", - говорится в заявлении Pegasus Airlines.

В нем также отмечается, что убытки всех пассажиров, пострадавших от отмены рейсов, будут возмещены. По данным Hurriyet, еще один турецкий авиаперевозчик - Onur Air приостановил выполнение рейсов в Нальчик до 14 января из-за проблем с визами для экипажей. В то же время компания Turkish Airlines заявила, что продолжит полеты в Россию, поскольку визы для членов ее экипажей были получены заблаговременно.