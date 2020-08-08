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Турецкая авиация уничтожила 7 террористов на севере Ирака

Турецкая авиация уничтожила 7 террористов на севере Ирака В районе Асос на севере Ирака воздушным ударом уничтожены семь террористов РКК.
Другие страны
8 августа 2020 г. 08:40
Турецкая авиация уничтожила 7 террористов на севере Ирака

В районе Асос на севере Ирака воздушным ударом уничтожены семь террористов РКК.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщает Twitter в пятницу Министерство национальной обороны Турции.

Местоположение боевиков определено благодаря скоординированной работе спецслужб и командования ВС Турции.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции и до марта 2020 года, от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников сил безопасности Турции и 6 800 мирных жителей.

США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.

 

 

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə ordusu daha bir neçə terrorçunu məhv etdi

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