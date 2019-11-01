Турция заявила о передаче России 18 сирийских военнослужащих, захваченных в плен на севере арабской страны формированиями, поддерживающими Анкару.

Как передает Report, сообщение об этом опубликовано в четверг на странице турецкого министерства национальной обороны в Twitter.

"18 элементов (сирийского) режима, задержанных в ходе разыскных, разведывательных и военных мероприятий к юго-востоку от города Рас-эль-Айна 29 октября, были переданы (российской стороне) в результате координации с властями Российской Федерации", - говорится в тексте.