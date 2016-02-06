​Турция запретила въезд 37 тыс. гражданам 125 стран

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ "До сегодняшнего дня наложен запрет на въезд в Турцию 37 тыс. гражданам из 125 различных стран мира".

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом сказал министр внутренних дел страны Афган Ала.

По словам министра, из страны депортировано примерно 3 тыс. граждан 93 стран мира.

Он отметил, что поток мигрантов в Турцию в связи с событиями в Сирии продолжается: "В связи с кризисом в Сирии Турция до сегодняшнего дня приютила свыше 2,7 млн. людей. Среди них есть арабы, туркманы, курды и езиды. Речь идет о потоке мигрантов в количестве свыше 3 млн. человек. Турция потратила на решение данной проблемы примерно 9 млрд. долларов. К сожалению, международные организации и другие страны не уделяют достаточного внимания и помощи в связи данным вопросом".