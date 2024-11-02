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Турция выразила соболезнования Сербии в связи с трагедией в Нови-Саде

Турция выразила соболезнования Сербии в связи с трагедией в Нови-Саде Министерство иностранных дел Турции выразило соболезнования Сербии в связи с трагедией в городе Нови-Саде.
Другие страны
2 ноября 2024 г. 11:18
Турция выразила соболезнования Сербии в связи с трагедией в Нови-Саде

Министерство иностранных дел Турции выразило соболезнования Сербии в связи с трагедией в городе Нови-Саде.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

"Глубоко опечалены известием о гибели людей в результате обрушения на железнодорожной станции в Нови-Саде. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и всему сербскому народу", - говорится в заявлении турецкого МИД.

Напомним, накануне в результате обрушения бетонного козырька здания вокзала в Нови-Саде погибли 14 человек. Местные СМИ отмечают, что поисково-спасательные операции на месте инцидента завершились.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə Novi Sadda baş verən faciə ilə bağlı Serbiyaya başsağlığı verib

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