Турция выразила соболезнования Сербии в связи с трагедией в Нови-Саде

Министерство иностранных дел Турции выразило соболезнования Сербии в связи с трагедией в городе Нови-Саде.

Министерство иностранных дел Турции выразило соболезнования Сербии в связи с трагедией в городе Нови-Саде.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

"Глубоко опечалены известием о гибели людей в результате обрушения на железнодорожной станции в Нови-Саде. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и всему сербскому народу", - говорится в заявлении турецкого МИД.

Напомним, накануне в результате обрушения бетонного козырька здания вокзала в Нови-Саде погибли 14 человек. Местные СМИ отмечают, что поисково-спасательные операции на месте инцидента завершились.