Турция создает новые военные платформы для предотвращения любых внешних угроз

Турция, являющаяся крупнейшим в мире производителем БПЛА, сосредоточится на разработке беспилотных и автономных боевых платформ и создаст многоуровневую систему ПВО "Стальной купол" для предотвращения любых потенциальных угроз для страны.

Турция, являющаяся крупнейшим в мире производителем БПЛА, сосредоточится на разработке беспилотных и автономных боевых платформ и создаст многоуровневую систему ПВО "Стальной купол" для предотвращения любых потенциальных угроз для страны.

Как передает Report, об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре на церемонии передачи жандармерии первого национального многоцелевого вертолета T625 GÖKBEY.

"Мы являемся крупнейшим в мире производителем на рынке БПЛА. С 2018 года по настоящее время на долю турецких компаний пришлось 65% всех продаж БПЛА в мире. Наряду с производством беспилотников мы в обозримом будущем сосредоточимся на разработке различных боевых платформ - от беспилотных и автономных морских аппаратов до подводных платформ и авианосцев", - сказал Эрдоган.

Он отметил жизненно важное значение систем ПВО для безопасности Турции.

"Нам необходимо укреплять многоуровневые системы ПВО для устранения многих асимметричных угроз - от предотвращения проникновения террористов до атак враждебных элементов. Если у них [Израиля] есть "Железный купол", у нас будет "Стальной купол". Сейчас мы создадим "Стальной купол", мы также будем наращивать ракетный потенциал дальнего радиуса действия", - уточнил турецкий лидер.

Отметим, что многоуровневая система ПВО "Стальной купол", которая будет создана в Турции, предусматривает интеграцию систем ПВО страны в единую сеть и передачу по ней информации для принятия решений в режиме реального времени.