​Курдские сепаратисты открыли огонь по турецким солдатам, четверо раненых

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Боевики запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) открыли огонь по турецким военнослужащим в провинции Агры на востоке страны, ранив при этом четырех солдат, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Члены сепаратистской террористической организации (РПК - ред.) открыли огонь по нашим позициями в Агры. Атака была отражена, четверо наших военнослужащих получили ранения. В данный район были направлены самолет для авиаразведки, военные вертолеты и подразделения сухопутных войск. Столкновения продолжаются", - говорится в сообщении турецкого генштаба, распространенном в субботу.

Как отмечает генштаб, обстрел был связан с направлением в Аргы 15 подразделений турецких военных для "наведения общественного порядка" по запросу губернатора провинции. Поводом для этого послужила информация о том, что курдские сепаратисты намереваются использовать традиционный "Весенний фестиваль", проходящий в провинции в субботу и воскресенье, для агитации за поддерживающих РПК кандидатов в депутаты на предстоящих 7 июня парламентских выборах в Турции.