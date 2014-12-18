​Турция поможет восстановить соборную мечеть Крыма

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Турецкие власти помогут в реставрации Центральной соборной мечети Крыма и возведении культовых зданий, возможно, в других регионах РФ. Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Совета муфтиев России (СМР) по итогам встречи в Стамбуле председателя СМР Равиля Гайнутдина и министра по делам религий Турции Мехмета Гермеза.

Делегация СМР на этой неделе находится с рабочим визитом в Турции. По данным пресс-службы СМР, в ходе встречи Гайнутдина с Гермезом обсуждались, в том числе, "вопросы углубления сотрудничества" Турции и России в области исламского образования, просвещения, издательской деятельности, строительства мечетей в регионах РФ.

"Одним из таких совместных проектов должна стать реконструкция комплекса Центральной соборной мечети и медресе Сеит-Сеттар Джами в исторической части Симферополя", — говорится в пресс-релизе.

Соборная мечеть Кебир-Джами в Симферополе — главный духовный центр мусульман Крыма и старейшее здание в городе (начало XVI века).