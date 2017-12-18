Турция подвергла критике решение США заблокировать резолюцию СБ ООН по Иерусалиму

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Решение США заблокировать принятие Советом Безопасности ООН резолюции против признания Иерусалима в качестве столицы Израиля вновь доказало то, что Вашингтон утратил беспристрастность в этом вопросе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Турции.

"Тот факт, что США наложили вето на резолюцию СБ ООН, в очередной раз показывает, что эта страна утратила свою беспристрастность. То, что США стали единственной наложившей вето страной в голосовании, доказывает, что решение Вашингтона по Иерусалиму выходит за рамки закона", - говорится в коммюнике.

США в понедельник заблокировали принятие Совбезом резолюции против признания Иерусалима в качестве столицы Израиля. Документ стал ответом на решение президента США Дональда Трампа, который 6 декабря заявил, что настало время признать Иерусалим столицей еврейского государства, и распорядился перенести туда американское посольство.