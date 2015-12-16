Турция планирует создать военную базу в Катаре

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Турция планирует разместить свою военную базу в Катаре в рамках двустороннего сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом заявил в интервью Reuters посол Турции в Катаре Ахмед Демирок.

"Турция и Катар сталкиваются с общими проблемами. Мы обеспокоены ситуацией в регионе и неопределенной политикой некоторых государств", - отметил посол.

По его словам, около 3 тыс. военнослужащих ВМС и ВВС будут дислоцированы на многофункциональной базе в Катаре.

При этом он не уточнил, когда она будет построена.