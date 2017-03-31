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    Турция планирует новую операцию в Сирии

    Турецкие войска возобновят боевые действия примерно через месяц© Courtesy İmage

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Отряды Сирийской свободной армии (ССА) и подразделения турецких войск планируют новую операцию на севере Сирии, которая должна начаться в ближайшее время.

    Как передает Report, cо ссылкой на MIG News, об этом сoобщил один из полевых командиров ССА Ахмед Усман.

    По его словам турецкие войска возобновят боевые действия примерно через месяц на территории Сирии против боевиков организации ИГ.

    Усман также добавил, что Турция изучает "вопрос проведения новых операций, возможно с дургим названием". 

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