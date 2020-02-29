Турция открыла границы с ЕС для сирийских беженцев

Турция открыла для беженцев границу с Есропейским союзом, не менее 18 тыс. человек уже ее пересекли.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Турции Реджеп Таййип Эрдоган.

"Мы давно говорили, что не обязаны принимать такое число беженцев. Вы обещали нам помощь, но ничего не делаете, и вот мы вчера открыли наши границы. Уже 18 тысяч беженцев прошли, а сегодня, возможно, будет 25-30 тысяч, и мы наши двери уже не закроем. Потому что ЕС должен держать свое слово", - сказал Эрдоган, выступая в Стамбуле.

Главы государств и правительств стран-членов ЕС в середине марта 2016 года согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, оказание финансовой помощи Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного".