Турция намерена создать зону безопасности в Сирии

Турция планирует создать зону безопасности вдоль своих границ на севере Сирии.

Как передаёт Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коммюнике по итогам заседания Совета национальной безопасности Турции.

"Было вновь заявлено о нашей решимости прилагать все возможные усилия для создания "мирного коридора" в рамках обеспечения безопасности нашей границы", - говорится в коммюнике.

Ранее сообщалось, что министры обороны Турции и США обсудили возможность создания зоны безопасности в Сирии.