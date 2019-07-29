Министры обороны Турции и США обсудили возможность создания зоны безопасности в Сирии

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и глава Пентагона Марк Эспер провели в понедельник телефонные переговоры, главной темой которых стала Сирия.

Как передаёт Report, об этом говорится в сообщении, распространенном турецким военным ведомством.

"Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и министр обороны США Марк Эспер провели сегодня телефонные переговоры. Министр Акар сообщил, что (Турция) надеется на полное прекращение поддержки Соединенными Штатами террористических организаций РПК и "Силы народной самообороны" <...> В вопросе создания зоны безопасности на севере Сирии он подчеркнул, что Турция является единственной силой, способной обеспечить контроль над зоной безопасности", - говорится в распространенном турецким военным ведомством коммюнике.