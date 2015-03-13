Турция может потерять 4,5 млрд. долларов из-за сокращения турпотока из России

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Турецкий туристический сектор ожидает в 2015 году уменьшения числа туристов из России на 1-1,5 миллиона человек, что сократит доходы отрасли и смежных секторов на 4,5 миллиарда долларов. Как отмечает Report со ссылкой РИА Новости, об этом говорится в докладе, подготовленном Федерацией отельеров Турции.

"Девальвация, начавшаяся в России в 2014 году, послужила причиной отказа россиян от путешествий. Предполагается, что число туристов из России, которые посетят Турцию, сократится в этом году на 1-1,5 миллиона человек", - говорится в докладе.

Отмечается, что сокращение на 25-30% туристов из России приведет к убыткам турсектора Турции до 1-2 миллиардов долларов, а с учетом смежных секторов - до 4,5 миллиардов.

В 2014 году Турцию посетили более 4,38 миллионов граждан России, однако количество отдыхающих в Анталье россиян за два месяца 2015 года сократилось на 41% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В начале февраля премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил, что турецкие власти намерены оказать поддержку турбизнесу путем государственного кредитования и дотаций авиаперевозчикам из-за экономических проблем в России и некоторых других странах.





