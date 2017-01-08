Турция ликвидировала за сутки более 30 боевиков ИГИЛ в Сирии

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ ВС Турции уничтожили за минувшие сутки 32 террориста группировки ИГИЛ в сирийских районах Эль-Баб, Бзагах, Кабр аль-Мулк и других.

Как передает Report, об этом пишет Анатолийское агентство со ссылкой на сообщение Генштаба.

По его информации, были также нанесены ракетные и артиллерийские удары по 292 объектам боевиков, в том числе штабам, командным пунктам и укрепрайонам. Были уничтожены также 23 самодельных взрывных устройства.