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    Турция купила у России четыре дивизиона С-400 за 2,5 млрд долларов

    Первые поставки планируется начать в марте 2020 года

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Власти Турции приобрели у России четыре дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 “Триумф”.

    Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сказал генеральный директор “Ростеха” Сергей Чемезов в интервью газете “Коммерсантъ”.

    По его словам, сумма сделки составила 2,5 млрд долларов.

    “Осталось только утвердить финальные документы. Могу сказать, что 45% общей суммы контракта они выплачивают в качестве аванса, 55% — российские кредитные средства”, — рассказал Чемезов.

    Он отметил, что первые поставки планируется начать в марте 2020 года.

    11 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал сроки решения вопроса о поставках Турции С-400.

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