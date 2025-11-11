Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Турция и Египет завтра обсудят прекращение огня в секторе Газа

    Другие страны
    • 11 ноября, 2025
    • 14:32
    Турция и Египет завтра обсудят прекращение огня в секторе Газа

    Главы МИД Турции и Египта завтра обсудят в Анкаре режим прекращение огня в секторе Газа и международные усилия по восстановлению анклава после окончания войны.

    Как передает Report об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

    Согласно информации, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в среду примет своего египетского коллегу Бадра Абдельатти для переговоров о возможных следующих этапах соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве США.

    Глава МИД Турции заявит, что палестинская сторона соблюдает условия прекращения огня и управляет процессом позитивным образом, несмотря на нарушения со стороны Израиля. Он также отметит необходимость оказания мировыми державами помощи в восстановлении анклава и повторит предложение Турции принять участие в таких усилиях.

    Также отмечается, что министры проведут первое заседание Совместной группы планирования.

    Турция Египет Хакан Фидан Бадр Абдельатти сектор Газа Анкара

