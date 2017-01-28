Турция готова принять в 2017 году пять миллионов российских туристов

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Турция рассчитывает принять в 2017 году порядка пяти миллионов российских туристов.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообшил председатель World Tourism Forum Булут Багджи.

"Мы ожидаем и готовы принять такое количество гостей из России (пять миллионов)", — сказал собеседник агентства на первом российском саммите World Tourism Forum в Москве.

"Ваша страна очень большая. В 2015 году Турция была шестой страной в мире по количеству принятых туристов. Россияне, помимо Турции, посещают и Таиланд, и Испанию, и Италию, и многие другие страны.

Мы готовы к тому, что часть российских туристов опять предпочтут Турцию другим туристическим направлениям. Мы готовы к этому и рассчитываем, что в 2017 году у нас в стране отдохнут порядка пять миллионов россиян", — пояснил Багджи.

Он уточнил, что пока стоит делать только ориентировочные прогнозы, но в апреле-мае можно будет уже утверждать более конкретно, когда станут понятны объемы предварительного бронирования.