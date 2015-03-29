​В Турции в результате аварии погибли 12 человек, в том числе и дети

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ По меньшей мере 12 человек погибли, еще шесть пострадали в субботу в результате крупной аварии в провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, на автотрассе Шанлыурфа-Акчакале столкнулись три транспортных средства.

По поступающим данным, среди погибших есть дети. Пострадавшие доставлены в близлежащие больницы. На месте происшествия работают медики и полиция.

На трассе столкнулись легковой автомобиль, пассажирский микроавтобус и автобетоносмеситель. Причины столкновения выясняются.