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    ​В Турции в результате аварии погибли 12 человек, в том числе и дети

    На трассе столкнулись легковой автомобиль, пассажирский микроавтобус и автобетоносмеситель

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ По меньшей мере 12 человек погибли, еще шесть пострадали в субботу в результате крупной аварии в провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, на автотрассе Шанлыурфа-Акчакале столкнулись три транспортных средства.

    По поступающим данным, среди погибших есть дети. Пострадавшие доставлены в близлежащие больницы. На месте происшествия работают медики и полиция.

    На трассе столкнулись легковой автомобиль, пассажирский микроавтобус и автобетоносмеситель. Причины столкновения выясняются.

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