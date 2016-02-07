Тунис построил первую часть стены на границе с Ливией

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Власти Туниса заявили об окончании первого этапа строительства оборонительных сооружений протяженностью около 200 километров на границе с Ливией, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

В субботу министр обороны Туниса Фархат Хоршани посетил приграничный район и осмотрел укрепления, состоящие из заполненных водой траншей, мешков с песком и смотровых вышек.

Второй этап будет включать установку специального электронного оборудования для охраны границы. Проект реализуется при финансовой поддержке со стороны Германии и США.

Стена возводится в связи с угрозой проникновения на территорию Туниса исламистов, в том числе боевиков запрещенной в России экстремистской группировки "Исламское государство".

Решение о возведении укреплений на восточной границе Туниса было принято после крупнейшего за всю историю страны теракта около города Сус летом прошлого года.

26 июня тунисский студент Сеифеддин Резги подплыл к берегу в надувной лодке, вытащил спрятанный в пляжном зонте автомат Калашникова и начал стрелять по отдыхавшим на пляже людям.

В результате теракта погибли 39 человек. Подавляющее большинство жертв оказались британцами, также погибла одна россиянка. Ранения получили несколько десятков человек.

После теракта туристы стали массово сдавать путевки в Тунис. Существенное сокращение потока туристов обернулось многомиллионными потерями для тунисской экономики.