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Трюдо: Канада никогда не станет 51-м штатом США

Трюдо: Канада никогда не станет 51-м штатом США Премьер-министр Джастин Трюдо вновь заявил, что Канада никогда не войдет в состав США в качестве 51-го штата.
Другие страны
12 февраля 2025 г. 23:14
Трюдо: Канада никогда не станет 51-м штатом США

Премьер-министр Джастин Трюдо вновь заявил, что Канада никогда не войдет в состав США в качестве 51-го штата.

Как передает Report, об этом он заявил в ходе общения с журналистами в Брюсселе.

"Я хочу быть предельно ясным: Канада никогда не будет 51-м штатом. Этого никогда не произойдет", - сказал он.

В то же время канадский премьер-министр отметил, что Оттава со всей серьезностью относится к такого рода заявлениям американского президента Дональда Трампа.

Напомним, что 9 февраля Трамп назвал Канаду "нежизнеспособной страной" с недостаточными оборонными расходами и вновь предложил ей стать 51-м американским штатом. Ранее в тот же день помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что хозяин Белого дома не планирует вторжение в Канаду.

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Версия на азербайджанском языке Trüdo: Kanada heç vaxt ABŞ-nin 51-ci ştatı olmayacaq

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