Компания Трампа приостанавливает лицензионные соглашения по проектам в ряде стран

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Trump Organization объявило, что приостанавливает лицензионные соглашения по проектам в ряде стран, в том числе Азербайджане. Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил исполнительный вице-президент, главный советник Trump Organization Алан Гартен.

Отмечается, что подобный шаг был предпринят в связи желанием Трампа парировать опасения относительно конфликта бизнес-интересов и политики в преддверии дня его инаугурации на посту президента США.

Президент Дональд Трамп пообещал провести пресс-конференцию в январе, чтобы анонсировать, что во избежание конфликта интересов покинет свой бизнес и передаст его детям.

Bloomberg подчеркивает, что собственность Трампа расположена в более чем 20 странах, и в случае если она останется в руках семьи, это сможет повлиять на политику в отношении этих стран.

Напомним, в 2015 году в Баку было завершено строительство здания Trump Tower.