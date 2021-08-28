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Тропический шторм "Нора" в Тихом океане усилился до урагана

Тропический шторм "Нора" в Тихом океане усилился до урагана Тропический шторм "Нора" в Тихом океане усилился до урагана. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).
Другие страны
28 августа 2021 г. 14:59
Тропический шторм Нора в Тихом океане усилился до урагана

Тропический шторм "Нора" в Тихом океане усилился до урагана. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

По данным синоптиков, максимальная скорость ветра достигает 120 километров в час. Ураган движется со скоростью 17 километров в час, сейчас он находится к юго-западу от Мексики.

Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час.

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