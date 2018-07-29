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    Трое взрослых и ребёнок пострадали при крушении самолёта в США

    Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ В американском штате Иллинойс потерпел крушение небольшой самолёт, на борту которого находилось четыре человека.

    Как передает Report, об этом сообщает канал KMOV.

    Отмечается, что среди пострадавших — трое взрослых и ребёнок. Все они были доставлены в ближайшие госпитали. При падении одномоторный самолёт сбил линию электропередачи, в результате без электроэнергии остались ближайшие населённые пункты.

    Как отмечают очевидцы, перед самым падением самолёт летел слишком низко. Причины крушения в настоящее время устанавливают правоохранители.

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