Трое военнослужащих армии Нигерии погибли в результате нападения боевиков "Боко Харам"

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Трое военнослужащих армии Нигерии погибли в результате нападения боевиков исламистской группировки "Боко Харам" на северо-востоке страны.

Как передает Report, об этом сoобщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники.

Сообщается, что в понедельник боевики открыли огонь по военному конвою недалеко от города Гвоза, расположенного рядом с границей с Камеруном.

"Конвой солдат и дружинников попал в засаду террористов "Боко Харам" в деревне Хамбагда, в результате погибли трое солдат", - сказал один из представителей армии. Также в ходе перестрелки были ликвидированы два боевика.