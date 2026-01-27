Трое туристов из Франции погибли при переворачивании лодки у берегов Омана

Прогулочное судно с французскими туристами перевернулось во время морской прогулки вблизи побережья столицы султаната Оман Маската, погибли трое человек.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении полиция Омана в соцсетях.

"Согласно предварительной информации, лодка перевернулась в 2,5 морских милях (4,6 километрах) от порта Султана Кабуса в Матрахе, на ее борту находилась группа из 25 французских туристов, гида и капитана. В результате инцидента погибли трое туристов, еще двое получили незначительные травмы", - сказано в сообщении.

На месте происшествия туристам оказали помощь бригады скорой помощи Управления гражданской обороны.