Трое туристов из Франции погибли при переворачивании лодки у берегов Омана
Другие страны
- 27 января, 2026
- 13:47
Прогулочное судно с французскими туристами перевернулось во время морской прогулки вблизи побережья столицы султаната Оман Маската, погибли трое человек.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении полиция Омана в соцсетях.
"Согласно предварительной информации, лодка перевернулась в 2,5 морских милях (4,6 километрах) от порта Султана Кабуса в Матрахе, на ее борту находилась группа из 25 французских туристов, гида и капитана. В результате инцидента погибли трое туристов, еще двое получили незначительные травмы", - сказано в сообщении.
На месте происшествия туристам оказали помощь бригады скорой помощи Управления гражданской обороны.
Последние новости
13:57
Эльчин Масиев назначен на матч Лиги Европы УЕФАФутбол
13:47
Трое туристов из Франции погибли при переворачивании лодки у берегов ОманаДругие страны
13:31
На востоке Индии в результате пожара на складе погибли восемь человекДругие страны
13:30
Фото
Прибывшим в зангиланское село Мамедбейли переселенцам вручены ключи - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
13:28
В 2025 году число ночевок в отелях Азербайджана увеличилось почти на 7%Туризм
13:27
Казахстан и Израиль подписали меморандум о безвизовом режимеВ регионе
13:27
Доходы отелей в Азербайджане сократились на 6%Туризм
13:26
Фото
В Баку обсудили современные подходы к лечению инсультаЗдоровье
13:08