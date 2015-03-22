 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Трое полицейских задержаны в Петербурге по подозрению в грабеже

    Виновные сотрудники будут уволены из органов внутренних дел

    Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ Трое сотрудников патрульной службы полиции Санкт-Петербурга задержаны по подозрению в грабеже.

    Как передает Report, об этом сообщили в воскресенье ТАСС в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Полицейским инкриминируют также превышение должностных полномочий.

    "В ходе патрулирования три сотрудника полиции задержали троих граждан. При досмотре полицейские похитили у задержанных денежные средства на общую сумму 8 тысяч рублей и мобильный телефон. Далее указанные граждане без составления каких-либо документов были отпущены", - отметили в главке.

    "Виновные сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям и понесут ответственность согласно нормам действующего законодательства. Их непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности", - подчеркнули в полиции Петербурга.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi